كيفية استخدام NameDrop في iOS 17

إذا كنت تريد مشاركة معلومات الاتصال بسهولة مع شخص ما، فإن NameDrop من Apple يعد أداة فعالة. ومع الإطلاق الأخير لنظام التشغيل iOS 17، يشعر بعض المستهلكين بالقلق من أن الوصول إلى الأداة الجديدة ينطوي على منحنى تعليمي حاد. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، حيث أنه من السهل جدًا البدء باستخدام NameDrop. إليك دليلنا حول كيفية مشاركة معلومات الاتصال مثل المدير الحقيقي.

ما هو NameDrop؟

NameDrop هي ميزة تأتي مع iOS 17. فهي تتيح لك إرسال معلومات الاتصال على الفور إلى أشخاص آخرين فقط عن طريق وضع iPhone الخاص بك بالقرب من iPhone الخاص بهم. وهذا يشبه مجموعة أدوات النقر للمشاركة الموجودة مسبقًا، ولكن مع التركيز بشكل خاص على معلومات الاتصال. كان هناك الكثير من تطبيقات الطرف الثالث التي تفعل هذا النوع من الأشياء، ولكن هذا هو حل الطرف الأول من Apple.

كيفية استخدام NameDrop لمشاركة معلومات الاتصال

NameDrop بسيط للغاية. ما عليك سوى وضع جهاز iPhone الخاص بك بالقرب من الجزء العلوي لجهاز iPhone الخاص بشخص آخر. هذا كل شيء. ستشاهد توهجًا خافتًا يظهر من أعلى كلا الجهازين للإشارة إلى نجاح الاتصال وسيظهر NameDrop على كلا الشاشتين.

Apple's NameDrop قيد التنفيذ.

بمجرد الاتصال، ستتمكن من ضبط معلومات الاتصال التي تتم مشاركتها بين الجهازين بالضبط. يمكنك تلقي معلومات الشخص الآخر أو إرسال معلوماتك أو القيام بالأمرين معًا في وقت واحد. إذا كنت تريد الإلغاء، فما عليك سوى إبعاد الهاتف قبل أن ينهي النظام سحره المظلم.



يعمل هذا فقط مع جهات الاتصال الجديدة، ولا يمكن استخدامه لتحديث معلومات الاتصال الموجودة مسبقًا. يمكنك التغلب على هذا القيد عن طريق حذف جهة الاتصال قبل الدخول في NameDrop.

كيفية استخدام جهات الاتصال على iPhone لمشاركة المعلومات

يتطلب NameDrop تحديث كلا الهاتفين إلى نظام التشغيل iOS 17، وهذا ليس احتمالًا واقعيًا دائمًا. لديك خيار آخر لإرسال معلومات الاتصال. ما عليك سوى التوجه إلى تطبيق جهات الاتصال وتحديد مشاركة جهة الاتصال. حدد البيانات المحددة التي تريد مشاركتها، ثم انقر فوق تم. وأخيرا، حدد طريقة التسليم. يمكنك الاختيار بين الرسائل والبريد والعديد من الخيارات الأخرى. هذا ليس سهلاً مثل تحريك هاتف بالقرب من هاتف آخر، ولكن من المفترض أن يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط.