ندوة دينية عن "التسامح والمحبة بين الأديان" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب دهروط ندوة عن التسامح والمحبة بين الأديان، وذلك ضمن مبادرة وطن يجمعنا، بمشاركة ما يزيد عن 500 عضوٍ من أعضاء مركز الشباب من المسلمين والأقباط.

جاء ذلك بحضور سامى وجيه مدير ادارة الشباب والرياضة بمغاغة، سعد إسحاق شحاتة رئيس مجلس قروى طمبدى، ونائبًا عن رئيس مركز ومدينة مغاغة، القس مينا راعى كنيسة دهروط، الشيخ رمضان إمام مسجد النور بدهروط، اللواء أحمد شعراوى، عمدة قرية دهروط ولفيف من أهالى القرية.

تم خلال الندوة الدينية، توضيح روح المحبة والتسامح بين الإسلام والمسيحية، وإننا جميعًا شركاء وطن واحد، يجمعنا الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، وأن الإسلام أوصى بحسن معاملة أقباط مصر في الكثير من الآيات القرآنية، كما تم تكريم القس الراحل اليشع لويز أحد أعضاء مركز شباب دهروط وراعي كنيسة دهروط الأسبق، إذْ تم تكريمه أسرته من إدارة الشباب والرياضة بمغاغة، وبحضور أيضًا محمود منصور رئيس مجلس إدارة مركز شباب دهروط ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز ومشرفي النشاط بالمركز، وذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات بالهيئات الشبابية والرياضية كافة، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل، خلال شهر سبتمبر2023.

يأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.