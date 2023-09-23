ساسولو يفاجئ يوفنتوس في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

انتهت مجريات الشوط الأول بين يوفنتوس وساسولو بتقدم أصحاب الأرض على البيانكونيري بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع الطرفين على ملعب ستاد تريكولوري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023 – 2024.

ساسولو يفاجئ يوفنتوس في الشوط بالكتالشيو

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب أرماند لورينتي في الدقيقة 12 لصالح نادي ساسولو، وسجل اللاعب ماتياس فينا مدافع أصحاب الأرض هدف التعادل لنادي يوفنتوس عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 21 من الشوط الأول.

بتلك النتيجة يرفع نادي نادي ساسولو إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر من الترتيب، ليكون قريب من الانتصار الثاني هذا الموسم، ويمتلك إنتر ميلان المتصدر بـ 12 نقطة وله لقاء الجولة.

على الجانب الأخر يتوقف رصيد نادي يوفنتوس عن 10 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب، وبدأ البيانكونيري لقاء اليوم بتشكيل مكون من في حراسة المرمى تشيزني، دانيلو وجاتي وبريمير وماكيني وميريتي ولوكاتيلي وأدريان رابيو وكييزا وكوستيتش وفلاهوفيتش.