وكيل تعليم الوادي الجديد يهنئ الطلاب بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

قدم المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، التهنئة لجميع الطلاب في المحافظة بهذه المناسبة الخاصة.

يأتي ذلك نظرًا لأهمية اليوم العالمي للغة الإشارة في نشر الوعي والتفاهم المتبادل بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

وتعد هذه الاحتفالية فرصة لنستذكر أهمية توفير التعليم الملائم والمناسب لجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم الخاصة.

وأعرب المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن فخره وتقديره لطلاب المحافظة الذين يتعلمون ويتواصلون بللغة الإشارة.

وأعرب عن تمنياته بالخير والسلام والسعادة لهم وللطلاب المبتكرين والملهمين في المحافظة. إنه يفهم تمامًا التحديات والتضحيات التي يواجهها هؤلاء الأفراد الذين يعيشون مع صعوبات السمع، ولذلك يسعى جاهدًا لدعمهم وتشجيعهم في الوادي الجديد مشيداً بصبرهم وتفانيهم في تعلم هذه اللغة الفريدة، الأمر الذي يستحق الاحتفال والتأكيد هو أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعليم ودعم الطلاب المتعلمين بللغة الإشارة، فقد تم توفير موارد تعليمية ملائمة تمكن الطلاب من الاستفادة الكاملة من الأنشطة والدروس المقدمة.

التهنئة لطلاب المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للغة الاشارة

وبفضل التطور التكنولوجي، أصبحت اللغة الإشارة أكثر إمكانية للاستخدام في العالم الرقمي. تم تطوير تطبيقات ومواقع على الإنترنت تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بتبادل المعلومات والتواصل بشكل مباشر. وهذا يساهم في تعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع وتعزيز الاستدامة.

تهدف الغة الإشارة إلى تقديم وسيلة تواصل فعالة وفاعلة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع أو فقدان تام للسمع. فهي تعتبر سلسلة من الحركات والإشارات والتعابير الوجهية التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للتعبير عن أفكارهم والتواصل مع الآخرين.

وفي ختام رسالته، أكد المهندس سيد عبدالعزيز أن التعليم باللغة الإشارة يجعل الطلاب قادرين على تحقيق طموحاتهم والمشاركة بشكل كامل في المجتمع. إنه التأكيد على أهمية تعزيز وتعميق الوعي بللغة الإشارة وإشراك المجتمع في دعم المبادرات التي تعزز الحصول على تعليم شامل ومشابه للجميع.

في هذا اليوم العالمي للغة الإشارة، نحتفل بالتنوع اللغوي ونشجع جميع المجتمعات على الاحترام والتعاون مع الأشخاص الذين يتواصلون بلغة الاشارة. إن التواصل المؤثر والتعاون المثمر لا يعرف حدودًا، ويمكن أن تكون اللغة الإشارة جسرًا للوصول إلى المزيد من الفرص والتفاهم في مجتمعنا.

يعد الوادي الجديد واحدًا من الأماكن التي تسعى جاهدة لضمان المساواة والفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم السمعية. ويعتبر المهندس سيد عبدالعزيز واحدًا من القادة الذين يعملون بلا كلل على تحقيق هذا الهدف النبيل.

نشجع جميع الأفراد في المحافظة على الاستفادة من اليوم العالمي للغة الإشارة كمناسبة للتعرف والاحتفاء بثقافة الصم وضعاف السمع وتاريخهم الغني. إن تعزيز التفهم المتبادل والتضامن الاجتماعي هو المفتاح لبناء مجتمع شامل ومتكافئ.