زمالك 2004 يهزم صقيل بثمانية أهداف نظيفة في دوري منطقة الجيزة 

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، على صقيل بثمانية أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، بالجولة الأولى من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

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أحرز أهداف الزمالك كل من: عبد الغفار أنور ومحمد عبد الحميد "تيتو" بواقع هدفين لكل منهما، وخالد إسماعيل يوسف وعبد الرحمن هشام وعبد الستار أحمد ومحمد صبيح هدف لكل منهم.

ويقود فريق الزمالك 2004: رفاعي محمد رفاعي مديرا فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي