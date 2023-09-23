أدنوك تفتتح أول المحطات بعلامتها التجارية في مصر

أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الأكبر على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في مصر تقع في مناطق رئيسية استراتيجية في القاهرة الكبرى حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات للمجتمعات المحلية.

وتخطط الشركة لافتتاح ست محطات خدمة أخرى بعلامتها التجارية أدنوك في جميع أنحاء مصر بنهاية عام 2023، ويأتي ذلك في أعقاب استحواذها في بداية هذا العام على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م".

وتمت مراسم حفل الافتتاح في محطة خدمة أدنوك في دجلة المعادي بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والسيد علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزًا لرؤيتنا لأن نصبح مزودًا إقليميًا رائدًا لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقميًا إلى السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا.

وفي إطار توسعها أطلقت الشركة أيضاً مفهوم متاجر واحة أدنوك المميزة لتقدم للعملاء تجربة تسوق لا تضاه، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات المعدة خصيصاً لتناسب ذوق العملاء المصريين، بما في ذلك القهوة المختصة، قهوة أربيكا 100%، التي تحمل علامة أدنوك للتوزيع. وتعد متاجر واحة أدنوك التي تتمتع بسجل متميز في خدمة العملاء بترقية تجربة تسوق العملاء، مع توفير أمهر خبراء صناعة القهوة بما يتماشى مع معايير الجمعية العالمية للقهوة المختصة.

قال توماس اشتراوس، مدير عام شركة توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م: "يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع أدنوك للتوزيع، وتؤكد هذه الشراكة على رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائنا الكرام في مصر، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز عروضنا والتزامنا الراسخ بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات."

ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وقد نجحت الشراكة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشراكة حالياً على تطوير البنية التحتية والإطار اللوجستي اللازم لإطلاق زيوت أدنوك فويجر، مجموعة زيوت تشحيم أدنوك المميزة والمعتمدة من قبل الشركات المصنعة للسيارات. وستكون منتجات زيوت أدنوك فويجر متاحة للعملاء في محطات خدمة أدنوك في مصر، وكذلك في سوق زيوت التشحيم المحلي.

وقد تم تجهيز محطات خدمة أدنوك التي افتتحت حديثاً في مصر للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتوفر محطات الخدمة التي تقع في دجلة المعادي ومدينة العبور وعلى طريق السويس الدائري مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات، بما في ذلك غسيل السيارات وزيوت التشحيم وتغيير الإطارات، في حين تتوفر خدمات الصيانة في محطتي خدمة دجلة المعادي ومدينة العبور. وتضم المحطات الثلاث متاجر واحة أدنوك التي تقدم للعملاء مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المأكولات والمخبوزات الطازجة، بالإضافة إلى القهوة المختصة المحمصة المعدة حسب الطلب.

ويُعدّ توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً. ووفقاً لاستراتيجيتها للنمو الذكي، فقد افتتحت الشركة أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت "أدنوك فويجر" في توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولي من خلال تصديرها إلى 32 دولة حول العالم (كما في 30 يونيو 2023).