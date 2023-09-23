تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة سيلتا فيجو

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشكيل البرسا لمباراة سيلتا فيجو المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الإسباني.



تشكيل برشلونة لمباراة ضد سيلتا فيجو:



في حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو - كريستينسن - ماركو الونسو - كوندي.

الوسط: دي يونج - جوندوجان - روميو

الهجوم: جواو فيلكس - ليفاندوفسكي - فيران توريس

على مقاعد بدلاء البرسا:

لامين يامال ، بالدي، اراوخو، مارتينيز، جافي، رافينيا، انياكي بينا، روبيرتو، استرالاجا، ، فيرمين.

وتبدأ مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تجمع بينهما على ستاد "لويس كومبانيس الأولمبي" الملعب الحالي للبلوجرانا.

ويملك برشلونة 13 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 15 نقطة ، فيما يقع سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك 4 نقاط.