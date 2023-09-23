مدرب نابولي يقلل من البداية الباهتة في حملة الدفاع عن لقب الدوري

قلل رودي جارسيا المدير الفني لنادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي الكروي من البداية الباهتة لفريقه في حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

وبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصارين قبل أن يسقط على ملعبه أمام لاتسيو ثم يتعادل مع مضيفه جنوى الصاعد لدوري الأضواء، ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب.

واستهل نابولي مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على ملعب سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف، ولم يسهم ذلك في رفع الضغوط عن جارسيا الذي يعتمد بشكل أساسي على طريقة لعب هجومية، لكنه فشل في إمتاع الجماهير في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعد أن قاد المدرب السابق لوتشيانو سباليتي الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وقال جارسيا، قبل ملاقاة مضيفه بولونيا غدا " الأحد " نحن فريق ينتهج طريقة لعب هجومية، نسجل أهدافا دائما وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، على سبيل المثال أمام براجا، في بعض الأحيان تحتاج إلى بعض الحظ.

وأضاف :استقبلت شباكنا خمسة أهداف في الدوري، وهو عدد كبير، لكن تم تسديد 8 كرات فقط على مرمانا، وهو ما يعني أننا لسنا خارج السيطرة أو يتم تهديد مرمانا باستمرار، لكن علينا بالتأكيد أن نكون أكثر تأثيرا.

وبشأن الهزيمة أمام لاتسيو، قال المدرب الفرنسي إذا كنا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني كان بإمكاننا حصد نقاط، لذا علينا تعويض النقاط التي فقدناها عندما نخرج لملاقاة بولونيا، سنحاول الفوز.