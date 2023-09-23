مانشستر سيتي يواصل الانفراد بصدارة البريميرليج بالفوز على نوتينجهام

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

استطاع السيتي إحراز هدف التقدم في مرمى نوتينجهام في الدقيقة السابعة، عن طريق فيل فودين، فيما ضاعف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند النتيجة في الدقيقة 14، من خلال ضربة رأس قوية سكنت شباك نوتينجهام.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة كبيرة من قبل السيتزين على مجريات الـ 45 دقيقة، فقد أضاع لاعبو مانشستر العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، فيما عاد فريق نوتينجهام للمناطق الدفاعية للمحافظة على عدم تسجيل السيتي لأهداف أخري.

وتعرض رودريجو، لاعب مانشستر سيتي للطرد المباشر، بعدما حصل على بطاقة حمراء مباشرة، عقب تدخله العنيف بالأيدي على عنق لاعب نوتينجهام فورست جيبس وايت.

وأضطر حكام تقنية الفيديو لمراجعة الحالية، ليؤكد على قرار حكم المباراة، والذي أمر اللاعب بترك الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

بهذا الفوز، ينفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام في المركز العاشر بـ 7 نقاط.

وبدأ بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

بينما بدأ نوتينجهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الوسط: ويلي بولي، موسى نياخات، أولا أينا.

الوسط: أورير، نيكولاس دومنيغيز، إبراهيم سنجاري، أوريل مانجالا، نونو تافاريس.

الهجوم: تايوو أونيي، مورغان جيبس وايت.