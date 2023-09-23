عاجل
الجيش الليبي: ارتفاع ضحايا القوات المسلحة الليبية في فيضانات درنة لـ94
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب في أوبرا اسكندرية

فرقة سيد درويش
فرقة سيد درويش

تستعد فرقة سيد درويش لإحياء حفلًا كبيرًا في الثامنة مساء اليوم، على خشبة مسرح سيد درويش في أوبرا الاسكندرية.

txt

أغاني وردة الجزائية في أوبرا إسكندرية..

وتشدو الفرقة بمجموعة من أجمل أعمال فنان الشعب الراحل ومنها، خفيف الروح، زوروني كل سنه مره، يا عشاق النبي، عين الحسود فيها عود.

 

وتصدح الفرقة أيضًا بأغنيات، سالمه ياسلامه، انا هويت، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين .

 

حفل فرقة سيد درويش

ويحضر الحفل أسرة الفنان الراحل سيد درويش، حيث الأحفاد، وجمعية أصدقاء تراث موسيقى سيد درويش، وعدد من الفنانيين ورموز المجتمع في مجالات كافة، فضلا عن عشاق ومريدي سيد درويش من الجمهور المصري والأجنبي .

مواد متعلقة

حزمة اتهامات خطيرة تلاحق عائلة أنغام .. شقيقها: "عندي الدليل ومفيش سكوت"

آمال ماهر عقلها "مراحش" منها.. عودة قوية للساحة الغنائية

هبوط إيرادات فيلم بيت الروبي بشباك التذاكر

فيلم مرعي البريمو يحصد إيرادات ضئيلة

آمال ماهر: "أنا كويسة بس مهيسة" (فيديو)

فيلم "أولاد حريم كريم" يجمع 92 ألفًا بالسينمات أمس

إيرادات فيلم العميل صفر في آخر ليلة عرض

آمال ماهر تعود للغناء بـ "أنا كويسة"
الجريدة الورقية