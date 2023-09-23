فرقة سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب في أوبرا اسكندرية

تستعد فرقة سيد درويش لإحياء حفلًا كبيرًا في الثامنة مساء اليوم، على خشبة مسرح سيد درويش في أوبرا الاسكندرية.

وتشدو الفرقة بمجموعة من أجمل أعمال فنان الشعب الراحل ومنها، خفيف الروح، زوروني كل سنه مره، يا عشاق النبي، عين الحسود فيها عود.

وتصدح الفرقة أيضًا بأغنيات، سالمه ياسلامه، انا هويت، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين .

حفل فرقة سيد درويش

ويحضر الحفل أسرة الفنان الراحل سيد درويش، حيث الأحفاد، وجمعية أصدقاء تراث موسيقى سيد درويش، وعدد من الفنانيين ورموز المجتمع في مجالات كافة، فضلا عن عشاق ومريدي سيد درويش من الجمهور المصري والأجنبي .