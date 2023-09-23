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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع مسئولى منظمات دولية وإقليمية أزمات مالى والنيجر وليبيا

وزير الخارجية الجزائرى
وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف

 

بحث وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، محادثات مع مسؤولين فى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أزمات ليبيا ومالى والنيجر.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال الشق الوزارى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم بنيويورك.

 

 

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، التقى "عطاف" برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عمر توراي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جان بيير لاكروا. 

 

 

وأضاف البيان أن المحادثات بين وزير الخارجية الجزائرى والمسؤولين انصبت حول علاقات التعاون والشراكة التى تربط بين الجزائر وهذه المنظمات وآفاق تعزيزها للمساهمة بصورة فعلية وفعالة فى تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية فى المنطقة على ضوء الجهود التى تبذلها الجزائر؛ لتغليب لغة الحوار فى سبيل تهدئة الأوضاع وحل الأزمات القائمة فى كل من ليبيا ومالى والنيجر.

 

 

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