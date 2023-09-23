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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خاصة لـ محمود علاء

محمود علاء
محمود علاء

خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

 

وشارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال. 

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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