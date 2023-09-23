هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونخ لإكتساح بوخوم بسباعية في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ انتصارا عريضا على ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.



وفشل بوخوم في توجيه أي تسديدة على مرمى حارس بايرن ميونخ زفن أولريتش.



أحرز الكاميروني تشوبو موتينج هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 12، بعدها أضاف ماتياس دي ليخت ثالث الأهداف في الدقيقة 29، قبل أن يسجل لوريه ساني رابع الاهداف في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للفريق البافاري.



وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين هدف بايرن ميونخ الخامس عبر ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ماتياس تيل سادس الأهداف في الدقيقة 81 من صناعة "كين".



قبل أن يختتم هاري كين مهرجان الأهداف لـ بايرن ميونخ بالهدف السابع في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.



رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة بعد خوضه 5 مباريات، فيما يظل بوخوم في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

