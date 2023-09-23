أصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "صندوق" داخل مصرف زراعي على طريق قرية مناشي الخطيب بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين 10 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى انتشال السيارة من داخل المصرف الزراعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.