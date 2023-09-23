أسيوط تستعرض المناطق الخطرة ومخرات السيول

أعلن المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، استمرار رصد مناطق الخطر والسيول، بما في ذلك الاستعدادات لكيفية التعامل مع الأمطار والسيول وحل الأزمات خلال فصل الشتاء المقبل.

ودعا درويش، إلى التنسيق بين الجهات المسؤولة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والتموين والتكافل الاجتماعي لمواجهة الأزمات، مؤكداً على الزيارات المنتظمة للنقاط المهمة وتجنب أي خطر أثناء التغيرات المناخية المفاجئة.

وشدد على ضرورة معرفة النقاط الحرجة التي تقع فيها المشاكل وحلها، والعمل على معالجة الحلول بشكل جماعي والقيام بأعمال الحماية بشكل دوري تحسبا لأي ظروف طارئة، مؤكدا على كيفية تقديم الإغاثة والمعيشة للمتضررين من هذه التغيرات المناخية إذا يحدث.