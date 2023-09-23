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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرد رودري نجم السيتي في مباراة نوتينجهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حصل رودريجو، لاعب مانشستر سيتي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما تدخل بعنف بالأيدي على رقبة لاعب نوتينجهام فورست جيبس وايت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وراجع حكم غرفة الفيديو الحادثة، ليؤكد على قرار حكم المباراة، والذي أمر اللاعب بترك الملعب بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.                             

ونجح مانشستر سيتي في التقدم على نوتينجهام في الشوط الأول بهدفين مقابل لاشيئ، حيث جاء الهدف الأول للسيتي من خلال فيل فودين في الدقيقة السابعة.

بينما ضاعف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند النتيجة في الدقيقة 14، من خلال رأسية قوية في مرمى نوتينجهام.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من قبل لاعبي مانشستر على مجريات الـ 45 دقيقة، حيث أضاع لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، بينما تراجع لاعبي نوتينجهام فورست للمناطق الدفاعية للمحافظة على عدم استقبال أي أهداف أخري.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

بينما بدأ نوتينجهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الوسط: ويلي بولي، موسى نياخات، أولا أينا.

الوسط: أورير، نيكولاس دومنيغيز، إبراهيم سنجاري، أوريل مانجالا، نونو تافاريس.

الهجوم: تايوو أونيي، مورغان جيبس وايت.

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