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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيكابالا وعبدالغني ينتظمان في المران الجماعي

شيكابالا
شيكابالا

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني بإنتظام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان الثنائي حصل على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأمس بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.
 

وأدى الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل أن يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
 

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