مانشستر سيتي يتقدم على نوتينجهام فورست في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على نظيره نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

أحرز هدف السيتي الأول اللاعب فيل فودين في الدقيقة السابعة، بينما نجح المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في العودة مرة لهز الشباك من خلال مضاعفة النتيجة للسيتزين، بعد رأسية مميزة في الدقيقة 14.

وكان الشوط الأول قد شهد سيطرة كبيرة من قبل لاعبي مانشستر على مجريات الـ 45 دقيقة، حيث أضاع لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة للتهديف، بينما تراجع لاعبي نوتينجهام فورست للمناطق الدفاعية للمحافظة على عدم استقبال أي أهداف أخري.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

بينما بدأ نوتينجهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الوسط: ويلي بولي، موسى نياخات، أولا أينا.

الوسط: أورير، نيكولاس دومنيغيز، إبراهيم سنجاري، أوريل مانجالا، نونو تافاريس.

الهجوم: تايوو أونيي، مورغان جيبس وايت.