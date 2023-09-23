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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يعادل إنجاز أساطير بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

استعاد المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين حاسة تسجيل الأهداف من جديد مع بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت أمام بوخوم، على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

أحرز هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 12 مع بايرن ميونخ في بداية المباراة.

كان هاري كين صنع أو سجل في مباريات بايرن ميونخ ماعدا مباراتي لايبزيج وبوروسيا موشنجلادباخ من أصل 9 مباريات خاضها هذا الموسم البافاري وإنجلترا.

واستطاع "كين" الوصول إلى الهدف الخامس في أول 5 مباريات بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ معادلا جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش في أكبر عدد من الأهداف المسجلة في أول 5 مواجهات بالمسابقة مع الفريق البافاري".

وأنتقل هاري كين إلى صفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي قادما من صفوف توتنهام هوتسبير مقابل مبلغ 110 مليون يورو ليكون الأغلى في تاريخ مسابقة الدوري الألماني.
 

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