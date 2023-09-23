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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصيني: بكين وسول جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان لا تنفصلان

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

 

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت أن بلاده وكوريا الجنوبية جارتان وثيقتان ثابتتان وشريكتان تعاونيتان لا تنفصلان، مشيرا إلى أن التقدم المطرد والقوي للعلاقات الثنائية؛ يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ويُبشر بالخير بالنسبة للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.

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وقال شي - خلال لقائه رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، في مدينة هانغتشو الصينية - إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1992، كانت دائما الصداقة والتعاون هما الاتجاه السائد للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، معربا عن أمله في قيام كوريا الجنوبية بالعمل مع الصين في نفس المسار، وصياغة سياسات واتخاذ إجراءات تظهر الأهمية التي توليها للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، والتمسك بالاحترام المتبادل، وكذا الالتزام بمسار الصداقة والتعاون.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" عن رئيس الوزراء الكوري القول إن "بلاده - كجار مقرب للصين - تأمل بصدق في اكتمال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بنجاح"، مشيرا إلى أنه في مواجهة التحديات الضخمة في المجتمع الدولي الحالي، يؤدي الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز تنمية العلاقات الثنائية والتعاون من أجل مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن كوريا الجنوبية تعتزم العمل مع الصين لتعزيز علاقة ثنائية متقدمة، معربا عن أمله في تعزيز الجانبين للتعاون والتبادلات للمساهمة في التعافي والنمو الاقتصاديين العالميين على نحو مشترك.

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