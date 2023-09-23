ضبط طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة مركز الفيوم ، وبحضور الدكتور محمد عزت محروس رئيس قسم المجازر والصحة العامة بالإدارة البيطرية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة برئاسة المهندس وليد حسان مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية وبحضور أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، قامت بالمرور على المحال التجارية وعددا من المنافذ بنطاق مركز الفيوم، وتمكنت من ضبط 1500 كيلو من أجزاء الدواجن و الدهون الحيوانية تفوح منها روائح كريهة بداخل ثلاجة ملحقة بأحد المجازر غير المرخصة، بناحية قرية منشأة فتيح التابعة مركز الفيوم وبتوقيع الكشف الظاهري عليها من أطباء الطب البيطري المرافقين للحملة تبين انها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمضبوطات عبارة عن 400 كيلو أوراك دجاج، و450 كيلو صدور دجاج، و350 كيلو أحشاء داخلية بقري، و300 كيلو دهون بقري.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد صاحب المجزر بمركز شرطة الفيوم، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز.

وأشار مدير المديرية أنه تم تحرير العديد من المخالفات والتقارير عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر قامت إدارة تموين مركز الفيوم، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية والصحراوية بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مسئولي مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية بالفيوم، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.