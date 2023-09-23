الإنقاذ النهري ينجح في تعويم سفينة عملاقة تعرضت للجنوح بعرض النيل بالمنيا

شهد نهر النيل بمحافظة المنيا، اليوم السبت ، تعرض سفينة عملاقة للجنوح في عرض النهر ، وانتقلت على الفور رجالات الإنقاذ النهري ، للتعامل مع السفينة وتمكنت من سحبها وتعويمها ، وذلك دون وقوع أي أضرار بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتعرض سفينة عملاقة، إلى الجنوح في عرض النيل، وتوقفت أمام المتحف الآتوني بمدينة المنيا، دون وقوع اي أضرار بشرية.

وانتقل على الفور فريق من قوات الإنقاذ النهري للتعامل مع السفينة وسحبها الي البر الغربي لنهر النيل ، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حيث من المقرر أن تستأنف السفينة رحلتها في نهر النيل ، عقب انتهاء أعمال سحبها والإطمئنان علي ركابها وطاقمها.