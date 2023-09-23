الشباب والرياضة تنفذ المرحلة الثانية من سلسلة القوافل المجتمعية بشمال سيناء

تحت شعار "بشبابها ...نساعد أهالينا "..

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة العليا للقوافل المجتمعية فعاليات المرحلة الثانية من سلسلة القوافل المجتمعية شعار " بشبابها ...نساعد أهالينا "، بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني وجامعة المنوفية وجمعية رسالة للاعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية، وذلك بمدينتي نخل والحسنة، ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، أن القوافل المجتمعية تقدم خدمات شامله بمراكز الشباب في ضوء تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تقدم كافة الخدمات للشباب والنشء والأسرة المصرية ، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهدافها الإستراتيجية في نشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية .



وثمن "صبحي " جهود الجهات الشريكة والدور البارز من كبار الأطباء الذين قدموا نموذجاً مبتكراً للتطوع الصحي الذي ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة المرضى.

ضمت القافلة ١٢ عيادة تخصصية و معمل تحاليل طبية بالمجان و توزيع نظارات طبية ومستشفي متخصص في طب العيون ومركز متخصص في طب الاسنان، وكذا توزيع ٢٠٠ كرتونه غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي مايزيد عن ١٧٠٠ مريض في مدينتي الحسنة ونخل خلال الفتره من ٢١-٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ، وتم توزيع جميع الادويه بالمجان وكذا تم تحويل عدد من الحالات المريضة للمستشفيات الجامعية للعلاج علي نفقة الدولة.



