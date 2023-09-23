إزالة فورية لحالة تعد بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود التابعة لمركز قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ حالة إزالة فورية على مساحة 175 متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن ردم قواعد خرسانية بناحية كرم عمران .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.