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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يُحرز هدفين في مرمى نوتينجهام في أول 15 دقيقة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدفين خلال أول 15 دقيقة أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف السيتي الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة السابعة، بينما أعاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ذاكرته التهديفية من خلال تسجيل الهدف الثاني بشكل متقن بالرأس في الدقيقة 14.

ويضغط مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية من  أجل تسجيل هدف ثالث قبل انتهاء الشوط الأول من المباراة.

وكان نوتينجهام فورست، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الوسط: ويلي بولي، موسى نياخات، أولا أينا.

الوسط: أورير، نيكولاس دومنيغيز، إبراهيم سنجاري، أوريل مانجالا، نونو تافاريس.

الهجوم: تايوو أونيي، مورغان جيبس وايت.

بينما بدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: 

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

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