رئيس وزراء كندا يؤكد لزيلينسكي دعم بلاده لأوكرانيا

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو للرئيس فولوديمير زيلينسكي دعم بلاده لأوكرانيا .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تورونتو اليوم السبت.

ونقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس وزراء كندا أنه سعيد جدًا برؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص المستعدين لدعم أوكرانيا في الحدث الذي حضره مئات الناس .

وشدد على أن "دعم الكنديين يأتي من جميع مستويات الحكومة وجمعيات المواطنين والمغتربين - وأن كل كندا تتضامن مع أوكرانيا".

من جانبه، قال زيلينسكي :"أنا فخور جدًا بأن أوكرانيا مصدر إلهام أشكركم جميعًا على نشاطكم، فأنتم تمكنون الآخرين من الشعور بالمشاعر الأوكرانية ".

حضر اللقاء نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند التي ألقت كلمة أمام الحضور، بالإضافة إلى عمدة تورنتو أوليفيا تشاو، ورئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، وشخصيات مشهورة أخرى.

يذكر أن رئيس أوكرانيا عقد عدة اجتماعات مع قيادة البلاد ورجال الأعمال وألقى كلمة أمام البرلمان خلال زيارته لكندا.