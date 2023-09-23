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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز  المنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تمكنت الوحدات المحلية بمركزي المنيا  وبني مزار ، من تحرير 170 محضرا مخالفا ، وذلك خلال حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ، نظمتها الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الميدانية ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، ورفع كافة الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ، وتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بطريق الدليل ، وشارعي الجمهورية وبورسعيد ، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية ، أسفرت الحملة عن تحرير 142 محضر اشغال، منها،  17 إشغال طريق ، و 125إزالة إدارية.

ومن جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية ،حررت 28 محضر إشغال طريق خلال حملة ، تمت بالتعاون مع شرطة المرافق بشارع الحسيني ، ونطاق حي وسط المدينة ، لإزالة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام ، والأرصفة الجانبية ، وذلك في إطار عودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية ،  داخل شوارع المدينة.

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