حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز  المنيا

تمكنت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وبني مزار ، من تحرير 170 محضرا مخالفا ، وذلك خلال حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ، نظمتها الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الميدانية ، بالتنسيق مع شرطة المرافق ، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، ورفع كافة الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين ، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ، وتحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بطريق الدليل ، وشارعي الجمهورية وبورسعيد ، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية ، أسفرت الحملة عن تحرير 142 محضر اشغال، منها، 17 إشغال طريق ، و 125إزالة إدارية.

ومن جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية ،حررت 28 محضر إشغال طريق خلال حملة ، تمت بالتعاون مع شرطة المرافق بشارع الحسيني ، ونطاق حي وسط المدينة ، لإزالة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام ، والأرصفة الجانبية ، وذلك في إطار عودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية ، داخل شوارع المدينة.