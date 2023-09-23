إزالة 133 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، للبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وعدم التهاون فى محاسبة المتعدين.

وتمكنت الحملات المكبرة بمراكز (المنيا - سمالوط- العدوة ) من إزالة 552 حالة تعدِِ منها، 9 حالات بقرى، تلة، والبرجاية، وبنى أحمد الغربية ، وبنى محمد سلطان ، وصفط الشرقية، وحى غرب مدينة المنيا ، و14 حالة تعدِِ بقرى ، قلوصنا ، وشوشة ، وطحا الأعمدة ، ومنقطين ، وحى شمال مدينة سمالوط شمال المحافظة ، و29 حالة تعدِِ تم إزالتها فى المهد بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا .

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، ( بنى مزار - مطاى ) ، من إزالة 81 حالة تعدِِ للبناء المخالف منها، 60 حالة بقرى ، صندفا ، و أبوجرج ، وبنى على ، و الحسينية ، وأحياء مدينة بنى مزار شمال المحافظة ، وإزالة 21 حالة تعدِِ للبناء العشوائي بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، فى قريتى أبو عزيز ، و منبال ، وحى شرق ، و غرب المدينة .