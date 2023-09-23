عاجل
وزارة السياحة توضح حقيقة حادث تصادم أحد الفنادق العائمة بالمنيا
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إصابة 5 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس» بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سياره ملاكي  على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس»، قبل كارتة الساحل بحوالى 5 كيلومترا في اتجاه مدينة أبو رديس.

وأسفر الحادث عن إصابة  5 أشخاص من أسرة واحدة،
وهم:(سحر . س -  39 سنة - القاهرة - سحجات وكدمات، وعبدالرحمن . ع . م - 14 سنة - القاهرة - كدامات وسحجات، وضحى . ع . م - 21 سنة - كدامات وسحجات، ومعاز . ع . م - 20 سنة - كدامات وسحجات، وخالد . ع . م -  11 سنة -  حالة خطرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطور الميداني، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق

 

الجريدة الورقية