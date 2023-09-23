إصابة 5 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس» بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سياره ملاكي على الطريق الدولي «الطور- أبو رديس»، قبل كارتة الساحل بحوالى 5 كيلومترا في اتجاه مدينة أبو رديس.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة،

وهم:(سحر . س - 39 سنة - القاهرة - سحجات وكدمات، وعبدالرحمن . ع . م - 14 سنة - القاهرة - كدامات وسحجات، وضحى . ع . م - 21 سنة - كدامات وسحجات، ومعاز . ع . م - 20 سنة - كدامات وسحجات، وخالد . ع . م - 11 سنة - حالة خطرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطور الميداني، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق