خالد جلال يوجه رسالة لـ حسام عبد المجيد ومفاجأة لـ مصطفى فتحي

وجه خالد جلال، المدير الفني لـ الزمالك السابق، رسالة مهمة لـ مدافع الفريق الشاب حسام عبد المجيد، بعد الأزمة التي أحدثها قبيل مباراة الفارس الأبيض وبيراميدز، في المباراة الافتتاحية بالدوري المصري.

وكان حسام عبد المجيد قد غضب من عدم تواجده في التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز، حيث أبدى اعتراضه ليقرر عدم التواجد مع الفريق على مقاعد البدلاء.

وقرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على حسام عبد المجيد، بعد الأزمة التي أفتعلها قبل المباراة.

وعلق خالد جلال على تصرف حسام عبد المجيد، حيث قال: "لدي رسالة له، حي أنني أقول له احنا لسة بنبتدي وبنقول يا هادي، أنظر لـ شيكابالا يجلس على الدكة، وعبد الشافي أيضًا".

بينما تطرق للحديث عن أكثر لاعب مهاري قام بتدريبه، فقال: "أكثر لاعب مهاري قمت بتدريبه في الزمالك هو مصطفى فتحي، وأيضًا كريم بامبو من اللاعبين المهاريين، واللاعب المهاري لابد أن تترك له الحرية في الثلث الأمامي".