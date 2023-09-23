مصرع 4 أطفال في حريق منزل بسوهاج

شهدت قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، حادث اشتعال النيران في منزل ما أسفر عن مصرع 4 أطفال، وذلك أثناء لهوهم بالمنزل تطاير شرر من فرن بلدى وأمسك بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل، مما أدى إلى سقوطه على الأطفال الأربعة ووفاتهم وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزى بالمنشاه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدى نتج عن الحريق وفاة 4 أطفال من جراء الحريق.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده وتبين من خلال الانتقال والمعاينة للجهات المعنية تبين بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الدويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب تطاير شرر من فرن بلدى وأمساك النيران بسقف المنزل المشيد من البوص وأفلاق النخيل الأمر الذى أدى إلى سقوط سقف المنزل من جراء إحتراقه على الأطفال مما نتج عنه وفاتهم وتبين أن الضحايا ع . م . ع 6 سنوات وشقيقته ج . م . ع 4 سنوات ووفاة شقيقين أخرين هما و . ح . ر 5 سنوات ، وشقيقتها ف . ح . ر 4 سنوات والمنزل محل الحريق هو منزل جدهم.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ على الجثامين الأربعة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق وتم إخطار الجهات المعنية صحة سوهاج والطب البيطرى والتضامن الاجتماعى لإجراء شئونهم كلا فيما يخصه وجار اتخاذ كل الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة.

وقد شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط الآتي:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل: الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.