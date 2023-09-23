خالد جلال يهاجم أوسوريو: هو سبب التعادل أمام بيراميدز

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يعد السبب وراء تعادل الفارس الأبيض أمام بيراميدز، في الجولة الأفتتاحية من الدوري المصري.

وكانت مباراة بيراميدز أمام الزمالك قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، في المواجهة التي شهدت إثاة ومتعة كبيرة في الشوط الثاني منها، حيث لم يكن الشوط الأول على قد طموحات جماهير الفريقين.

وتحدث خالد جلال في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المدرب الكولومبي بدأ مباراة بيراميدز بتشكيل خاطئ،حيث ساهم بشكل كبير في تراجع الفريق".

وأضاف: "الحمد لله إن الأبيض اجتاز هذا الاختبار القوي في ظل الظروف السيئة التي تطارد النادي".

وأكمل: "الفارس الأبيض كان من الممكن يخسر بنتيجة فضيحة، خاصة مع الظروف الصعبة التي تطارد القلعة البيضاء من أزمات ووقف قيد".

وأردف: "مدافع الفريق محمود حمدي الونش، لديه تأثير قوي على دفاع الأبيض، الفريق يُعاني بدونه".

وتابع: "الونش كان يمنح زملائه ثقة كبيرة، مصطفى الزناري يملك قوة وسرعة، وعبد الغني ومحمود علاء أيضًا، لكن الونش دائما مُقاتل".

الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه عدد من الأزمات الكبيرة سواء على الصعيد الفني أو الإداري، حيث تشهد الفترة الحالية أزمة مالية كبيرة، بجانب إيقاف القيد الذي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بسبب عدم دفع غرامة قائد الفريق شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة.