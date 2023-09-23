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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي

الاستخبارات العسكرية
الاستخبارات العسكرية العراقية

 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بالإرهاب ينتمون لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

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وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة للمديرية بالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في حي الجبل، وإلقاء القبض على 5 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الفلوجة وراوه.

وأضافت أن الإرهابيين ينتمون الى عصابات (داعش)، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق بعد استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

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