الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بالإرهاب ينتمون لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة للمديرية بالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في حي الجبل، وإلقاء القبض على 5 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الفلوجة وراوه.

وأضافت أن الإرهابيين ينتمون الى عصابات (داعش)، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق بعد استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.