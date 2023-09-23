سجل المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فوريست في الدوري الأنجليزي

يبدو فريق مانشيستر سيتي متصدر الدوري الأنجليزي مرحبا فوق العادة لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية مع بداية الدوري الأنجليزي عندما يستضيف فريق نوتنجهام فوريست على ملعب الأتحاد في تمام الخامسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.

مانشيستر سيتي حامل اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة و الذي بدأ الموسم بداية ولا اروع بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في الجولات الخمس الاولى للدوري الأنجليزي الممتاز وهي تعد احد افضل بدايات مانشيستر سيتي في تاريخه بالدوري ويسعى خلال مواجهة نوتنجهام فوريست لتفادي اي مفاجأت و مواصلة العزف على نغمة الانتصارات بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا خاصة وان نوتنجهام فوريست سبق له وحقق مفاجأة كبيرة الموسم الماضي باقتناص التعادل من قلب ملعب الأتحاد.

اما نوتنجهام فوريست فعلى الرغم من صعوبة المهمة امام عملاق الدوري الأنجليزي الا انه سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية لتدعيم موقفه في الدوري الانجليزي حيث يملك سبع نقاط من فوزين وتعادل و خسارتين وهي النتيجة النهاية الى حد ما حتى الان في الدوري الأنجليزي .

تاريخ مواجهات مانشيستر سيتي مع نوتنجهام فوريست

التقى مانشيستر سيتي مع نوتنجهام فوريست في ٨١ مباراة اجمالا عبر تاريخهما فاز السيتي في ٣١ مباراة وفاز نوتنجهام فوريست في ٢٦ مباراة وتعادلا في ٢٤ مباراة وهو ما يدل على الندية الكاملة بين الفريقين عبر تاريخهما وسجل مانشيستر سيتي ١١٩ هدف بينما سجل نوتنجهام فوريست ١٠٧ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب مانشيستر سيتي فقد بلغت ٤١ مباراة فاز مانشيستر سيتي في ١٧ مباراة وفاز نوتنجهام فوريست في ٨ مباريات وتعادلا في ١٦ مباراة وسجل السيتي ٦٩ هدف بينما سجل نوتنجهام فوريست ٤٨ هدف .

نتائج المباريات العشر الأخيرة بين مانشيستر سيتي و نوتنجهام فوريست

١٨ ديسمبر ١٩٩٥ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست : ١ / ١

٣ سبتمبر ١٩٩٧ نوتنجهام فوريست- مانشيستر سيتي : ١ / ٣

٢٨ ديسمبر ١٩٩٧ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست : ٢ / ٣

٣٠ أغسطس ١٩٩٩ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست: ١ / ٠

٥ فبراير ٢٠٠٠ نوتنجهام فوريست - مانشيستر سيتي : ١ / ٣

٢٨ اكتوبر ٢٠٠١ نوتنجهام فوريست - مانشيستر سيتي : ١ / ١

٣٠ مارس ٢٠٠٢ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست : ٣ / ٠

٣ يناير ٢٠٠٩ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست : ٠ / ٣

٣١ أغسطس ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - نوتنجهام فوريست : ٦ / ٠

١٨ فبراير ٢٠٢٣ نوتنجهام فوريست - مانشيستر سيتي : ١ / ١