تشكيل نوتينجهام فورست أمام مانشستر سيتي

أعلن الجهاز الفني لـ نوتينجهام فورست عن تشكيل مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل نوتينجهام فورست أمام المان سيتي

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الوسط: ويلي بولي، موسى نياخات، أولا أينا.

الوسط: أورير، نيكولاس دومنيغيز، إبراهيم سنجاري، أوريل مانجالا، نونو تافاريس.

الهجوم: تايوو أونيي، مورغان جيبس وايت.

تشكيل نوتينجهام

في المقابل، كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيل السماوي لمواجهة نوتينجهام، في المواجهة التي يستضيفها ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

يذكر أن السيتي يحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الثامن بـ 7 نقاط.