أسيوط تشارك في ورشة عمل تقييم الخدمات ضمن مشروع تعزيز الاستدامة

شاركت محافظة أسيوط، في ورشة عمل حول تنفيذ بطاقة تقييم الخدمات بهدف تبادل المعرفة بين المحافظات لتعزيز دعم الاستدامة المجتمعية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، بحضور سكرتيري عموم محافظات أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS"، والذي يجرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر وهي أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا.

وضمن الوفد اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط، وبحضور أحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية vng وأميرة الصيرفى قائد فريق المشروع، وعمر عثمان منسق المشروع، وياسمين نصار خبير المياه الوطنى ومن الفريق الهولندى اوسكار الفارادو، وخيريت بان شخيب، وانا سيمينكو ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء، والمهندس أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ونرمين مراد مسئول الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وتم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلى 4 محافظات، وذلك بمحافظة الاقصر والتى استمرت لمدة يومين وذلك للتدريب على تطبيق آلية بطاقة تقييم الخدمات للعاملين بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وأشار اللواء علاء بدران ، إلى أن ورشة العمل تضمنت عرض ومناقشة منهجية وأهداف تطبيق بطاقة تقييم الخدمات والنتائج المستهدفة منها وشرح أهداف وكيفية القيام بتحليل SWOT ووضع مؤشرات أداء لقياس جودة واعتمادية الخدمة والمشاركة في مجموعات عمل لإعداد وتحليل SWOT ووضع مؤشرات الأداء للجوانب التي سيقع عليها الاختيار للتحسين ووضع درجات لمؤشرات الأداء المتفق عليها طبقا للوضع الحالي للخدمة من طرف ممثلي شركة المياه والمواطنين .

وأضاف أحمد محرز، أنه تم خلال الورشة عرض طريقة وضع خطط لتحسين وتطبيق معايير SMART على أهداف الخطة وكيفية تنسيق أدوار مختلف الأطراف في التنفيذ والإشراف والمتابعة ومجموعات عمل لوضع خطط التحسين وتحديد الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات والأدوار وعرض الخطط وترشيح أعضاء لجنة التسيير المشتركة ، كما تم عقد مناقشات لبعض المقترحات الخاصة ببطاقة تقييم الخدمات .



وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ،فضلا عن أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية ،مطالبا جميع المشاركين في ورش العمل بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركات المرافق في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.

محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل تقييم الخدمات ضمن مشروع تعزيز استدامة

محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل تقييم الخدمات ضمن مشروع تعزيز استدامة

محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل تقييم الخدمات ضمن مشروع تعزيز استدامة