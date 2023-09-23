"القومي للإعاقة" يشارك في افتتاح ملتقى "أولادنا" بدار الأوبرا المصرية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس؛ في افتتاح في الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، التي تأتي تحت رعاية المجلس تحت شعار "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعدد كبير من الفنانين والفنانات المصريات والأجنبيات، ووسط لفيف من كبار المسؤولين بالدولة.

القومي للإعاقة

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن المجلس يحرص على رعاية جميع فعاليات مؤسسات المجتمع المدني وتقديم الخبرة الفنية لهم في سبيل دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكدت على أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية.

أضافت في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مناخ العمل المجتمعي في مصر شهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث يوجد تنافس كبير بين جميع المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في سبيل تقديم الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة حياتهم في كافة مناحي الحياة، لافتة إلى أن الجميع يسير في طريق واحد ونحو هدف مشترك ألا وهو بناء جمهورية جديدة حاضنة لكافة أفراد المجتمع.

القومي للإعاقة

أشارت "كريم"؛ إلى أن المجلس يشارك في الندوة العامة للملتقى في دورته السابعة، كما يشارك بندوة خاصة من تنظيمه بعنوان "أثر التعاون الإبداعي على التنمية الثقافية الشاملة" التي ستقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الاثنين المقبل 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الـ ٣ عصرًا.

القومي للإعاقة

أوضحت أن المجلس يشارك في الملتقى أيضًا بعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، ممن تم ترشيح أسمائهم من المجلس، ليقوموا بعرض هذه المنتجات في سوق الملتقى المخصص لذلك، إضافةً إلى ذلك يساهم المجلس بثلاث دروع في حفل التكريم الختامي لأول ثلاثة فائزين.

الجدير بالذكر أن الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، تشارك فيها 42 دولة عربية وأجنبية، وتزخر هذه الدورة بالعديد من الفعاليات لتشتمل على عروضٍ فنية يومية متنوعة وأفلام سينمائية، ومعارض تشكيلية، وورش عمل، وندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، وساحة مسرح الهناجر، وسينما الحضارة، وحديقة الأزهر، ودار القوات الجوية، وكلية الفنون الجميلة، وشارع المعز، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وميدان الألفى، ومستشفى سرطان الأطفال، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

ويكرم الملتقى في دورته السابعة 4 شخصيات هم مصطفى زمزم عن دوره في حملات الخدمات الاجتماعية، والناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، والفنان حمزة العيلى عن دور مسكر في فيلم ابن حلال، والطفل الهندي راجا أحد رموز التحدي والنجاح لذوي القدرات الخاصة.