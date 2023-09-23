السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هجوم السيتي خلال مواجهة الفريق، في المباراة المقرر انطلاقها في الخامسة مساءًا، على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جفارديول، أكانجي، روبن دياز، كاي ووكر.

الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فيل فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز الثامن بـ 7 نقاط.

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