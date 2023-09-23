السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تحت شعار "يد واحدة".. الجالية المصرية في ألمانيا تستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

بيت العائلة المصرية
بيت العائلة المصرية في ألمانيا

 

 

أعلن بيت العائلة المصرية في ألمانيا، ومقره برلين، برئاسة علاء ثابت، عن بدأ رموز الجاليات المصرية فى ألمانيا للتخطيط والتواصل مع جميع الجاليات في كافة مقاطعات ألمانيا، إستعدادًا لعملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

 

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إننا نرحب بانضمام كل من يرغب في المشاركة في الحملة من أبناء  الجاليات المصرية فى جميع الولايات الألمانية؛ الباب مفتوح للجميع من أجل خدمة الوطن الغالي.


وبعد التنسيق والمشاوارات بين رموز الجاليات المصرية فى ألمانيا وذلك قبل الانتخابات الرئاسية تم تقرير الآتي:-
 


١ - تكوين لجنة لإدارة حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار "كن مع الوطن " 
٢ - التواصل مع جميع الجاليات في كافة مقاطعات ألمانيا، ومطالبة أبناء الجالية بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة.

٣ - محاربة الدعاية السلبية التي يقوم بها أعداء الوطن وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية.

٤ - تعريف الأجيال الجديدة والتي يحق لها الإدلاء بأصواتهم الانتخابات بما تحقق من إنجازات هائلة في الوطن.


ممثلو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

 

١ - علاء ثابت رءيس جالية بيت العائلة المصري فى ألمانيا .


٢ - ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية فى فرنكفورت .


٣ - رمسيس إبراهيم  رئيس الجالية القبطية فى ألمانيا .


٤ - منى على السيد مسؤولة المرأة المصرية فى بيت العائلة المصرية بألمانيا .



 

 

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