إعدام 2 طن حلويات غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات موسعة على مصانع ومحلات الحلوى، تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة أسفرت عن المرور على 403 منشأت غذائية تم التوصية بغلق 75 منها و إعدام 1725 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن 299 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم سحب نحو 82 عينة و تحرير 208محاضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

ولفت مكين، إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، مع قرب حلول المولد النبوى الشريف وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوى على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف حملات مراقبة الاغذية على المحال ومصانع الحلويات استعدادا لموسم المولد النبوي الشريف.