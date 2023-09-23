الجيش اللبناني: إطلاق غاز مسيل للدموع على قوات إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على قنبلة دخان أطلقتها، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعد حادث اختراق المياه الإقليمية اللبنانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مزارع شبعا.

وأشار إلى الجيش اللبناني إنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في بيروت "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية للمياه الإقليمية.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل إنه يتم العمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان.