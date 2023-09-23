السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يفاجئ كريستيانو رونالدو بقرار جديد

رونالدو
رونالدو

تنوي إدارة نادي النصر تقديم مكافأة خاصة لقائد الفريق الأول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما خطف الأضواء من جميع النجوم العالميين في الدوري السعودي للمحترفين.

نادي النصر يرغب في استمرار رونالدو مع فريق النصر لأطول وقت ممكن مع صفوف العالمي.

أكدت نادي النصر، أن ضم كريستيانو رونالدو في بداية العام كان حدثا عالميا، وأظهر ثماره، هذا التعاقد أظهر للجميع على جميع الأصعدة ، لقد تأقلم النجم البرتغالي مع العالمي بشكل سريع.

وواصل أن وجود رونالدو في الدوري السعودي، أسهم في مجيئ العديد من النجوم العالميين للعروض المقدمة لهم، من قبل الأندية السعودية، وأصبح "الدوري السعودي" محط أنظار العالم.

وتابع أن كريستيانو رونالدو هو قائد النصر والجميع يعلم قيمته الفنية، والإدارة بدأت التفكير في تجديد عقده حتى عام 2026.

وكان نادي النصر السعودي أعلن تعاقده مع "رونالدو" في شهر يناير الماضي بعقد يمتد حتى عام 2025.
 

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