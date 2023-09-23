أمرت جهات التحقيق ،بالتحقيق مع صاحب مكتبة يقوم بتصوير ونسخ وطبع كتب لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، دون موافقة أصحابها، وتم التحفظ على المكتبة وكمية من الكتب تصل إلى نحو 2500 نسخة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداخلها 2500كتاب..التحقيق مع صاحب مكتبة يطبع كتب بدون ترخيص في القليوبية



وقد ردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام مالك مكتبة كائنة بمحافظة بالقليوبية بتصوير العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات، قامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن، وتم استهداف المكتبة وضبط مالك المكتبة.

وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 2500 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وفي واقعة أخري ،شهدت منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، نشوب مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة ربة منزل، إثر تعدى عليها الطرف الآخر بالضرب مما تسبب في دخولها في غيبوبة، جرى نقلها للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتم التحفظ على الطرفين تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز، أسفرت عن إصابة سيدة بغيبوبة تامة وجرى نقلها للمستشفى.



وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق