بيئة الشرقية: لا توجد حرائق للمخلفات الزراعية خلال موسم حصاد الأرز

قام الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، برفقة الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع، والدكتور مجدى الحصرى مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية بجولة تفقدية داخل محافظة الشرقية.

تأتي هذه الجولة فى إطار استعدادات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2023، والمسماه إعلاميا السحابة السوداء.

وخلال الجولة، تم المرور على مركز بلبيس، وتم تفقد الأجواء ونسب حصاد محصول الأرز، حيث تبين عدم وجود أي حرائق للمخلفات الزراعية، كما المرور على مركز أبوحماد وتفقد أحد مواقع تجميع قش الأرز المتعهد أحمد عاطف والذى قام بتجميع حوالى 500 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتى تؤجر بسعر رمزى دعما من وزارة البيئة والموجودة بمحطات ميكنة أبو حماد وديرب نجم وههيا وكفرصقر.

وأثنى الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة لمنظومة العمل بمحافظة الشرقية، مما عكس مدى تغير التعامل مع المخلفات الزراعية من حرق طوال سنوات، وما ينجم عنه من آثار على نوعية البيئة وصحة الإنسان، إلى إدراك كبير بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية والاستثمار فيها.

وأشار إلى نجاح المنظومة، ساعد على وجود سوق عمل يستوعب عدد كبير من الأيدى العاملة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان المصرى، كل هذا أتى بجهود دامت لسنوات عدة لوزارة البيئة من تقديم دعم مادى ومعدات زراعية وجهود مبذولة ومرور وتفتيش دورى بالتنسيق والتعاون مع وزارات أخرى كالزراعة والتنمية المحلية والداخلية.

يشار إلى أن جملة من تم زراعته من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان، وبلغت نسبة الحصاد فى المحافظة حتى كتابة سطور الخبر 8% من جملة المنزرع.