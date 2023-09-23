لينجارد في تدريبات الإتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي موافقته على انضمام اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد إلى تدريبات الفريق الأول لمدة شهر.

ونشر الاتفاق بيانا عبر منصته "إكس": وافقت إدارة نادي الاتفاق على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة شهر.

ونشأ لينجارد في أكاديمية مانشستر يونايتد وصولا إلى الفريق الأول واللعب بألوانه في 2014 قبل أن يعار في فترات مختلفة إلى ناديي ديربي كاونتي ووست هام وينتقل بشكل حر إلى نوتنجهام فورست الصيف قبل الماضي ليصبح لاعبا حرا منذ مطلع فترة الانتقالات الماضية.

ويقود المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد نادي الاتفاق وبرفقته عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي السابقين مثل جوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وديماراي غراي بالإضافة إلى آخرين من بطولات أوروبية متعددة مثل الأسكتلندي جاك هيندري والفرنسي موسى ديمبلي.