جيرارد يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي (شاهد)

شارك النجم الإنجليزي ستيفان جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، إذ ارتدى الزي السعودي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" ، اليوم السبت، لحظة ظهور جيرارد بالزي السعودي.

وظهر جيرارد بالزي السعودي التقليدي والمتكون من ثوب وشماغ وعقال.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هنأت عبر حسابها على منصة "أكس"، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، معتبرة أن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار.

وأعلنت إيران والسعودية في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، واستعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

https://www.youtube.com/shorts/J_se0hZhHas?feature=share