قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج 405 حالة بقرية عنيبس بجهينة

توجهت قافلة كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج المجانية لقرية عنيبس بمركز جهينه، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تطلقها الكلية لقري ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص بإستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي. وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات .

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، إلى انه خلال القافلة ناظر الأطباء الحالات المرضية وعددهم (405) حالة في العيادات وتم صرف العلاج لها بالمجان, كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وذكر الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، 5انه شارك بالقافلة عدد ١٢ من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة، مضيفاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.