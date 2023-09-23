كيف تحول ميناء درنة إلى مقبرة للجثث والمركبات (شاهد)

عرضت قناة “العربية” تقريرًا تليفزيونيًا عن انتشال 320 جثة في غضون يومين من ميناء درنة.

ميناء درنة

وأوضح التقرير أن الميناء تحول حاله بعدما كان مكتظ بالحياة والسفن إلى مقبرة للجثث والمركبات، هكذا هو الحال في ميناء درنة الذي يحوي مئات فالانقاذ التى تواصل انتشارها في محيطه، لانتشال الجثث التي يلفظها البحر.

كارثة الفيضانات

وعرض التقرير، أنه منذ اليوم الأول لكارثة الفيضانات أكد مسؤولون انتشال أكثر من 320 جثة اغلبها من البحر في غضون يومين بعد ان جرفت الفيضانات أحياء بأكملها نحو المياه.

ولا يزال المئات فى درنة بعداد المفقودين والذي تنتظر عائلاتهم أي خبر عنهم، وفيما تستعد السلطات لتنظيم" مؤتمر دولي" في أكتوبر المقبل بهدف إعادة إعمارها.