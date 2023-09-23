كيف وقفت الدول العربية بجانب مصر بعد حرب الاستنزاف (شاهد)

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن الرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين بعد عدوان 1967 سافر إلى موسكو واجتمع مع بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال له إن بلاده مستعدة لدفع ما يطلبه الاتحاد السوفيتي لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية.

الدول العربية وقفت مع مصر في حرب الاستنزاف

وأضاف "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدول العربية وقفت مع مصر في حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر لم يأتِ من فراغ وسبقه إعادة بناء القوات المسلحة والمجهود الحربي وحرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ بأحدث صواريخ أرض جو في العالم آنذاك.

حرب أكتوبر

وواصل: "عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها كانت حربا مشتركة بين مصر وسوريا، والعالم العربي كله شارك فيه، وكان هناك كتيبة بها جنود وضباط سعوديين وكان هناك كتيبة سودانية، أي أن شهداءنا كان من بينهم شهداء عرب، والجزائر بعثت لنا بأكثر من 100 دبابة قبل اتفاق وقف إطلاق النار".

