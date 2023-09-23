سجل المواجهات المباشرة بين الميلان و فيرونا في الدوري الإيطالي

سيسعى الميلان لاستعادة نتائجه الطيبة في الدوري الإيطالي عندما يستضيف فريق فيرونا في تمام الساعة الرابعة من عصر السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الايطالي على ملعب جوزيبي مياتزا .

الميلان الذي كان قد بدأ الموسم بداية ممتازة من خلال ثلاثة انتصارات متتالية لكنه تعرض في الجولة الرابعة لواحدة من اقسي الهزائم امام غريمه انترميلان بخمسة اهداف لهدف وهو ما دعا ستيفانو بيولي المدير الفني للميلان للاعتذار لجماهير الميلان عن تلك الهزيمة القاسية وتعهد بمحاولة إعادة الميلان الى الطريق الصحيح بدءا من مباراة فيرونا .

اما فيرونا فهو يسير بشكل جيد في المسابقة على الرغم من تعادله الاخير السلبي امام بولونيا على ملعبه ويرغب في اقتناص الفوز و محاولة الاقتراب اكثر من اندية المقدمة .

سجل المواجهات بين الميلان وفيرونا

التقى الميلان مع فيرونا عبر تاريخهما في ٢٥ مباراة فاز الميلان في ١٤ مباراة وفاز فيرونا في ٤ مباريات وتعادلا في ٧ مباريات وسجل الميلان ٤٧ هدف بينما سجل فيرونا ٣٠ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الميلان مع فيرونا على ملعب جوزيبي مياتزا فقد بلغت ١٣ مباراة فاز الميلان في ٨ مباريات وتعادل الفريقين في خمس مباريات و لم يفز فيرونا في اي مباراة على الإطلاق على ملعب الميلان وسجل الميلان ٣٠ هدف بينما سجل فيرونا ١٥ هدف .

تاريخ المواجهات بين الميلان وفيرونا



١٧ ديسمبر ٢٠١٧ فيرونا - الميلان : ٣ / ٠

٥ مايو ٢٠١٨ الميلان - فيرونا : ٤ / ١

١٥ ديسمبر ٢٠١٩ فيرونا - الميلان : ٠ / ١

٢ فبراير ٢٠٢٠ الميلان - فيرونا : ١ / ١

٨ نوفمبر ٢٠٢٠ الميلان - فيرونا : ٢ / ٢

٧ مارس ٢٠٢١ فيرونا - الميلان : ٠ / ٢

١٦ أكتوبر ٢٠٢١ الميلان - فيرونا : ٣ / ٢

٨ مايو ٢٠٢٢ فيرونا - الميلان : ١ / ٣

١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ فيرونا - الميلان : ١ / ٢

٤ يونيو ٢٠٢٣ الميلان - فيرونا : ٣ / ١